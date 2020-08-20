黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

促轉會前副研究員吳佩蓉昨天發文質疑嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不到。嘉義大學深夜發表聲明指出。黃敏惠經公開招生考試（筆試及口試）測驗，於民國91年9月至嘉義大學管理研究所碩士在職專班就讀，在校2年半修畢所有必、選修課程學分，符合報部申請在職專班修業規定，並在93年12月參加「企業問題研討」公開發表，於94年1月通過學位口試取得管理學碩士學位。

嘉義大學指出，民國89年9月，依教育部規定提出申請管理研究所EMBA碩士在職專班，授予管理碩士學位。於申請增設、調整系所班組計畫書中載明考量學生皆為在實務界工作之在職人員，故除核心課程及整合課程計36學分，另需選修9學分始得畢業。

該專班得不修習論文，唯須另修習「台灣企業問題研討」，並繳交專題報告替代；如此，一則符合因材施教之原則，二則可以與管理教育最先進美國採取同步措施，三則亦可兼顧在職人員實際的狀況。

黃敏惠也在臉書發布畢業證書並表示，取得碩士學位一切合法，針對特定人士抹黑質疑，敏惠深感遺憾。