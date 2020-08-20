聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠在臉書發布畢業證書自清。圖／取自黃敏惠臉書
嘉義市長黃敏惠在臉書發布畢業證書自清。圖／取自黃敏惠臉書

促轉會前副研究員吳佩蓉昨天發文質疑嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不到。嘉義大學深夜發表聲明指出。黃敏惠經公開招生考試（筆試及口試）測驗，於民國91年9月至嘉義大學管理研究所碩士在職專班就讀，在校2年半修畢所有必、選修課程學分，符合報部申請在職專班修業規定，並在93年12月參加「企業問題研討」公開發表，於94年1月通過學位口試取得管理學碩士學位。

嘉義大學指出，民國89年9月，依教育部規定提出申請管理研究所EMBA碩士在職專班，授予管理碩士學位。於申請增設、調整系所班組計畫書中載明考量學生皆為在實務界工作之在職人員，故除核心課程及整合課程計36學分，另需選修9學分始得畢業。

該專班得不修習論文，唯須另修習「台灣企業問題研討」，並繳交專題報告替代；如此，一則符合因材施教之原則，二則可以與管理教育最先進美國採取同步措施，三則亦可兼顧在職人員實際的狀況。

黃敏惠也在臉書發布畢業證書並表示，取得碩士學位一切合法，針對特定人士抹黑質疑，敏惠深感遺憾。

嘉義 義大 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市購物節破億 9月「滿千送百」

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

嘉義城隍廟普度月活動 申請嘉市民俗文化資產

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

相關新聞

學位受質疑 黃敏惠：抹黑深感遺憾

促轉會副研究員吳佩蓉今天發文指嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不到，原來黃當年寫的並非是碩論，是...

陳玉珍明赴東沙考察 國防部以機密作業不及為由阻擋

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日預定安排立法院內政委員會立委到東沙島考察，在出發前一天突然被取消，讓陳玉珍直呼，這是技術性干擾，國防部的理由都不成理由。

考試院部長級官員要住副院長宿舍？考試院澄清

媒體報導，新任考試委員搶入住官舍，以及某位考試院部長級官員，要求考試院同意其入住副院長首長宿舍；考試院今天表示，相關報導...

王金平接海基會董事長？ 總統府嚴正澄清否認

總統府稍早表示，針對稍早媒體報導立法院前院長王金平將任海基會董事長，總統府嚴正澄清，有關海基會董事長人選，目前正由總統研...

索馬利蘭設處引中國抗議 外交部譴責打壓

台灣駐索馬利蘭共和國代表處17日開館，引發索馬利亞和中國抗議。外交部今天強烈譴責中國政府動輒以虛構的「一中原則」打壓他國...

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

促轉會前副研究員吳佩蓉昨天發文質疑嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不到。嘉義大學深夜發表聲明指出...

接海基會董事長？ 王金平：空穴來風

立法院前院長王金平才剛幫國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁打完選戰，就傳出接任海基會董事長的消息。不過，王金平晚間接受本報訪...

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

接連踢爆多位政治人物論文瑕疵的促轉會副研究員，吳佩蓉今天發文指嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不...

準公幼務求分配公平 應重質不重量

「家長對準公幼托育多半打個問號，最關心的還是品質！」國民黨立委萬美玲19日召開嬰幼兒照顧公聽會，協會及業者認為，公共化沒有人反對、也要達到一定比例，但不能只衝「量」而不重「質」；有人認為推準公幼有排擠私幼家長之嫌，建議直接將補助給家長自行選擇。

民進黨新住民委員會授證 蔡英文鼓勵姐妹參與公共事務

民進黨主席蔡英文今天為第三屆「新住民事務委員會」委員進行授證並致詞，主委由陳凰鳳擔任，委員包括寧家榮、陳玉水、洪晶晶、林...

防潑漆鬧場 總統府加強李登輝告別追思及安葬安全管理

針對前總統李登輝追思會場在上周六遭資深藝人鄭惠中潑漆破壞，台聯黨前主席劉一德下午在前總統李登輝治喪大員會議提出未來在追思...

婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合

內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行...

熱門新聞

又是出國被發現！ 一人自台赴越南確診 指揮中心回應了

「台灣輸病毒」至上海、越南、寮國 指揮中心公布身份

上海通報1例由台灣輸出新冠肺炎病例

被柯文哲移送 陳景峻：不清楚案情 政治炒作太不厚道

議員指三倍券有假遭檢調偵辦 孫大千批警察國家

中央下令對彰化衛局政風調查 醫聲援：防疫不該一言堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。