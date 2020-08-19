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接海基會董事長？ 王金平：空穴來風

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接海基會董事長？ 王金平：空穴來風

聯合報 / 記者劉宛琳王寓中／台北即時報導
立法院前院長王金平。記者鄭超文／攝影
立法院前院長王金平。記者鄭超文／攝影

立法院前院長王金平才剛幫國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁打完選戰，就傳出接任海基會董事長的消息。不過，王金平晚間接受本報訪問強烈否認，表示根本是空穴來風。

據了解，其實在王金平卸任院長後，蔡英文總統曾不只一次邀王金平掌海基會，但王考量自己仍具國民黨立委身分，未來的目標是選總統，加上兩岸關係因民進黨執政無法有什麼具體進展，最後決定婉拒。

王金平晚間否認消息時指出，他確實有被問過是否能接海基會董事長，「但那都是四年前的事情了」。近來他並沒有接到府方詢問的事情。

而親王人士也懷疑，可能是綠營或是府方放出來的消息，故意選在高雄市長剛選完，國民黨又要舉行全代會前夕，不知道是什麼心態。

王金平 海基會 國民黨

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