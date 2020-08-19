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葉彥伯戳破綠防疫神話 黃紹庭：逆時中不是贅字

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市議員黃紹庭發臉書聲援彰化縣衛生局長葉彥伯，指葉戳破綠防疫神話。圖／取自黃紹庭臉書
國民黨高雄市議員黃紹庭發臉書聲援彰化縣衛生局長葉彥伯，指葉戳破綠防疫神話。圖／取自黃紹庭臉書

彰化縣針對居家檢疫者採檢，因揪出自美國返台的10歲少年確診感染新冠肺炎，沒想到因此被防疫指揮官陳時中下令政風調查。國民黨高雄市議員黃紹庭說，彰化縣戳破執政當局「大內宣」所創造的防疫神話，結果民進黨政府見笑轉生氣，竟下令政風調查，將造成難以想像的「寒蟬效應」。

黃紹庭說，全台灣最資深、也是唯一兼具醫師身分及公衛博士的彰化縣衛生局長葉彥伯，因揪出自美國返台的10歲少年確診感染新冠肺炎，被外界封為「防疫吹哨人」，戳破在執政當局「大內宣」下所創造的防疫神話。

未料，民進黨政府不思如何補救防疫破網，反而惱羞成怒、見笑轉生氣，竟下令對葉局長進行政風調查，此舉無疑將嚴重打擊第一線努力作好防疫工作及本分的醫護人員、衛生單位同仁士氣，造成難以想像的「寒蟬效應」。

黃紹庭說，新冠肺炎肆虐全球，從年初至今仍尚未止息，目前台灣疫情能夠趨緩，甚至出現「報復性消費」、「報復性旅遊」，民眾的生活回歸正常，依賴的是全民高度自主防疫意識及醫護人員、政府相關單位的努力，沒有人應該被「造神」，更沒有人應該為了守護民眾健康安全而被「獵巫」。

他批，荒謬的是，民進黨政府卻不容許半點討論或質疑聲音，防疫完全只能「順時中」，如今爆發彰化縣政府篩檢出少年確診案例，不禁令民眾感到驚懼，到底國內還有多少的防疫「黑數」或「未爆彈」？

他說，尤其近來頻頻傳出出境台灣後被驗出陽性感染的確診人數愈來愈多，這些在離境前的外國感染者，在國內「趴趴走」的時候，到底有沒感染到其他人？政府有沒有作好進一步把關工作？而這不過是台灣人民最卑微的要求！

針對葉彥伯及縣府衛生局人員遭到中央政風調查，彰化縣王惠美縣長今天出面沉痛且不解地問：「我們超前部署、守護縣民健康，到底哪裡做錯了？」

黃紹庭說，王縣長一點也沒有做錯什麼事，唯一錯的是「你不叫民進黨」，沒有好好地充值「台灣價值」，縣府不僅「逆時鐘」還幫它加裝了「鬧鐘」功能。

黃說，展現勇氣不退縮、令人欽佩的葉彥伯更是沒有錯，唯一錯的是不該打開民進黨防疫神話的「潘朵拉盒子」，導致自己變成綠色鬥爭、政治追殺的犧牲品。「逆時中不是贅字。漢子燕子邁子一起來」。

新冠肺炎 民進黨

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