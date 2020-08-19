「精準篩檢」驗出確診少年 葉彥伯：初衷被誤解很難過

彰化縣衛生局主動檢驗無症狀居家檢疫少年，確診為新冠肺炎，換得中央下令「政風調查」，彰化衛生局長葉彥伯今天打破沉默指出，從居家檢疫數據分析，有2到3成的人會出現症狀進一步採檢，但居家檢疫中輕微症狀容易被忽略，在人力有限下彰化縣採取「精準篩檢」，會在居家檢疫第10天詢問無徵狀者是否願意採檢，「嚴謹工作是為了台灣好，初衷被誤解確實難過。」

台灣疫情在今年4月進入高峰，當時從歐美國家回來者都屬高危險群，彰化縣衛生局從今年4月到7月針對居家檢疫者包括有症狀以及無症狀者依程序已採檢1千4百多件，葉彥伯說，一般居家檢疫者由村里幹事追蹤有沒有症狀，但專業度有限下，實務監測上不容易，大概只能掌握1成， 為避免檢疫者出關後對社區有感染，彰化除了對有症狀者採檢，也徵詢無症狀者是否進一步採檢，避免帶病毒出去，約有一半的人同意，葉彥伯說，5成的人願意篩比2、3成有症狀篩檢量來看，更為周全。

彰化衛生局原本針對居家檢疫者是3日檢，但到7月底檢討數據發現全是陰性，且入境個案越來越少，參考各項資料評估病毒較不容易在前幾天驗出，這個月開始改為10日檢，沒想到才採檢30多個人就驗出這名10多歲確診少年，葉彥伯說，需要繼續採檢才會知道比率是不是真的那麼高。

葉彥伯表示，所有疫情調查、通報和監測都是地方權責，對於風險高者不可能等到出現症狀再採檢，這是做傳染病防治常規，必須依據風險評估，這是全國一致的作法，包括先前的磐石艦和比利時個案，都針對無症狀的高風險者採檢，資料也必須登錄到中央常規的社區監測通報採檢系統，每一筆中央都看得到。

「做得對不對我不敢講，但都是有根據。」葉彥伯說，癌症篩檢和傳染病篩檢不一樣，傳染病若不及早篩檢防堵很容易倍數增加，美國就是例子，台灣防疫在上半場做得很好，下半場也希望可以從各項資源和研究中走得更好，需要中央地方一起為防疫打拚，他以科學防疫卻遭到誤解，自己難過外同仁也受到委屈流淚。