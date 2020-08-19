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考試院部長級官員要住副院長宿舍？考試院澄清
媒體報導，新任考試委員搶入住官舍，以及某位考試院部長級官員，要求考試院同意其入住副院長首長宿舍；考試院今天表示，相關報導並未向考試院查證，就刊登不明消息人士的揣測予以報導，考試院深表遺憾。
考試院表示，依據中央機關首長宿舍管理要點第6點規定，首長宿舍的借用期間，以借用人任本職期間為限；離職時，除法律另有規定外，應在2個月內遷出。考試院對於現任副院長及考試委員居住首長宿舍，均依相關規定辦理，絕無報導所稱要求現居住於首長宿舍的長官提前遷出首長宿舍的情事。
考試院表示，又依據宿舍管理相關規定，基於管用合一原則，考試院經管的信義首長宿舍，借住人以考試院正副首長為限，至於媒體所提考試院某位部長級官員，要求考試院同意其入住信義首長宿舍一事，與事實不符。
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