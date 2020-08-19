快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

高雄補選慘敗後 柯文哲：沒失去改變社會文化熱情

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲在臉書表示，現在的他，對於改變社會文化、推動「共融社會、國家治理」仍然保有熱情。「真的很難，但這就是我選擇的人生模式。」圖／擷取自柯文哲臉書
民眾黨主席柯文哲在臉書表示，現在的他，對於改變社會文化、推動「共融社會、國家治理」仍然保有熱情。「真的很難，但這就是我選擇的人生模式。」圖／擷取自柯文哲臉書

民眾黨高雄市長補選慘敗，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天則在臉書貼文表示，難免有灰心的時候，尤其當他舉手提出問題，結果發現大家不想解決問題，倒是想解決提出問題的人的時候，他也會思索，舉手意義何在？

柯也舉希臘神話裡的薛西弗斯，表示他一次一次扛著巨石往山上頂去，結果一次又一次看著巨石從山頂滾落。一般人同情他，說他徒勞無功。但柯說，「我卻覺得，薛西弗斯是透過每一次機會，想證明在他的生命裡，沒有不能克服的巨石。」

柯文哲說，他早上七點出門，七點半準時上工，是一種習慣。不管晴天、陰天、雨天，不管前一天行程到多晚，七點半準時開工，是他對自己的要求。

柯說，好幾次他累到爬不起床、但想到有人對他的期待，還是堅持準時出門上班。惰性是最大的敵人，他很清楚，只要一次妥協，就會有下一個藉口。

柯也在臉書標註，「面對挫折打擊不是最困難的」、「最困難的是，面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情」。柯說，現在的他，對於改變社會文化、推動「共融社會、國家治理」仍然保有熱情。「真的很難，但這就是我選擇的人生模式。」

柯文哲 民眾黨 希臘

延伸閱讀

移送陳景峻被控政治炒作 柯文哲：民進黨內鬥 干我屁事

移送陳景峻遭質疑政治考量 北市府：有點扯太遠

內鬥、愛將跳船… 柯文哲2024路艱辛

蔡壁如為敗選辭黨職 柯文哲否認妻成柯粉精神領袖

相關新聞

陳玉珍明赴東沙考察 國防部以機密作業不及為由阻擋

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日預定安排立法院內政委員會立委到東沙島考察，在出發前一天突然被取消，讓陳玉珍直呼，這是技術性干擾，國防部的理由都不成理由。

彰化篩檢遭政風調查 江啟臣：打擊吹哨人對防疫沒幫助

對於彰化縣衛生局局長葉彥伯超前部署篩檢無症狀者遭到政風調查。國民黨主席江啟臣在臉書聲援，批評蔡政府「解決不了問題，就解決...

高雄補選慘敗後 柯文哲：沒失去改變社會文化熱情

民眾黨高雄市長補選慘敗，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天則在臉書貼文表示，難免有灰心的時候，尤其當他舉手提出問題，結果發現...

王必勝開嗆 根本是用超前部署為名擅自行動「亂防疫」

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一位民眾染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，由衛福部政風處徹查彰化縣衛生局，此...

準公幼務求分配公平 應重質不重量

「家長對準公幼托育多半打個問號，最關心的還是品質！」國民黨立委萬美玲19日召開嬰幼兒照顧公聽會，協會及業者認為，公共化沒有人反對、也要達到一定比例，但不能只衝「量」而不重「質」；有人認為推準公幼有排擠私幼家長之嫌，建議直接將補助給家長自行選擇。

政風是調查彰化縣衛生局的「第三方」？法學博士批荒謬

彰化縣衛生局採驗無症狀居家檢疫少年，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，行政院中部辦公室前副執行長、英國...

民進黨新住民委員會授證 蔡英文鼓勵姐妹參與公共事務

民進黨主席蔡英文今天為第三屆「新住民事務委員會」委員進行授證並致詞，主委由陳凰鳳擔任，委員包括寧家榮、陳玉水、洪晶晶、林...

防潑漆鬧場 總統府加強李登輝告別追思及安葬安全管理

針對前總統李登輝追思會場在上周六遭資深藝人鄭惠中潑漆破壞，台聯黨前主席劉一德下午在前總統李登輝治喪大員會議提出未來在追思...

彰縣府防疫遭政風查 國民黨團：逆時中就生氣好大官威

彰化縣衛生局主動篩檢出美國返台少年確診新冠肺炎，卻遭中央疫情只會中心指揮官陳時中要求政風調查，引發爭議。國民黨團總召林為...

婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合

內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行...

【重磅快評】外交部小編的創意其實是蔡英文鼓勵出來的

外交部的臉書小編真的太強大了！一句「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」二字 ，搞得很多人不舒服，外交部發言人...

影／李登輝9月19日告別禮拜 10月7日安葬、公務機關下半旗

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府今天下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，總統府發言人張惇涵會後舉...

熱門新聞

又是出國被發現！ 一人自台赴越南確診 指揮中心回應了

逆時中錯了嗎？彰縣衛生局長葉彥伯醫師出身 超前部署賈禍

「台灣輸病毒」至上海、越南、寮國 指揮中心公布身份

上海通報1例由台灣輸出新冠肺炎病例

被柯文哲移送 陳景峻：不清楚案情 政治炒作太不厚道

新冠肺炎新階段 WHO：50歲以下無症狀患者成為亞太傳播主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。