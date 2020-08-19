高雄補選慘敗後 柯文哲：沒失去改變社會文化熱情
民眾黨高雄市長補選慘敗，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天則在臉書貼文表示，難免有灰心的時候，尤其當他舉手提出問題，結果發現大家不想解決問題，倒是想解決提出問題的人的時候，他也會思索，舉手意義何在？
柯也舉希臘神話裡的薛西弗斯，表示他一次一次扛著巨石往山上頂去，結果一次又一次看著巨石從山頂滾落。一般人同情他，說他徒勞無功。但柯說，「我卻覺得，薛西弗斯是透過每一次機會，想證明在他的生命裡，沒有不能克服的巨石。」
柯文哲說，他早上七點出門，七點半準時上工，是一種習慣。不管晴天、陰天、雨天，不管前一天行程到多晚，七點半準時開工，是他對自己的要求。
柯說，好幾次他累到爬不起床、但想到有人對他的期待，還是堅持準時出門上班。惰性是最大的敵人，他很清楚，只要一次妥協，就會有下一個藉口。
柯也在臉書標註，「面對挫折打擊不是最困難的」、「最困難的是，面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情」。柯說，現在的他，對於改變社會文化、推動「共融社會、國家治理」仍然保有熱情。「真的很難，但這就是我選擇的人生模式。」
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