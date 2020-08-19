王必勝開嗆 根本是用超前部署為名擅自行動「亂防疫」

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一位民眾染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，由衛福部政風處徹查彰化縣衛生局，此舉卻引來非議，批評是「威權傲慢」，今陳時中解釋，此舉是避免吃案才有所作為。指揮中心醫療應變小組副組長王必勝稍早則在臉書發文指出，彰化縣衛生局此舉，根本是以超前部署為名，擅自行動，引發亂象。

王必勝臉書全文：（https://www.facebook.com/victor.wang.71465/posts/3131892603594305）

在指揮中心工作這些日子，很清楚知道防疫政策的形成是根據現實的防疫成效、國內外形勢的判斷、專家學者的諮詢、數字學術的解析……而來的，並不是維持現行政策或沒有採納某些人建議就是一言堂。

防疫視同作戰大家都朗朗上口，作戰需要有指揮中心，才能統合中央、地方的力量，才能貫徹、落實相關措施。如果每個地方政府都以超前部署為名擅自行動，那這防疫工作勢必混亂，各地民眾權利義務不同又如何服人。

任何好的建議或措施都可以提出來，由指揮中心討論研議後，真的可行大家一起實施。不然做了什麼至少也通報一下，這是公務員基本的倫理和責任吧！

從來沒人說社區是零風險，但重點是要能控制這些風險，這些在全民努力下我們繳出了不錯的成績。我們都知道要戰戰兢兢不可掉以輕心，但並不是硬是牽強要去說哪裡可能有個案，硬是要用自己欠缺思慮和配套的想法做法去挖個案……至少也為地方的商家、民眾多想想吧！

能有效率的運用有限資源，並在不製造其他人額外風險下找出個案，才是真英雄。亂槍打鳥、擅自行動，不足取！