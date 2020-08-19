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政風是調查彰化縣衛生局的「第三方」？法學博士批荒謬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局採驗無症狀居家檢疫少年，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，均依程序採檢。本報資料照片
彰化縣衛生局採驗無症狀居家檢疫少年，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，均依程序採檢。本報資料照片

彰化縣衛生局採驗無症狀居家檢疫少年，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，行政院中部辦公室前副執行長、英國倫敦大學法學博士施威全今天指出，依地方制度法規定，衛生也是縣的地方自治事項，彰化縣衛生局依法可採行比中央更嚴格的標準，況且受採對象權益沒受到侵犯，而職司貪瀆的衛福部政風處，竟然要查縣市衛生局防疫，更是荒謬。

施威全說，防疫不只是中央委託地方執行的業務 ，依地方制度法規定，地方也有自治權力，只要不違背中央法令，彰化縣依法可以採取比中央更嚴格的標準，且依大法官會議解釋，地方訂定的法令比中央嚴格是合意的，儘管彰化縣衛生局的防疫措施與中央不同調，仍符合法律規範，況且中央流行疫情指揮中心採取的防疫流程屬於行政措施，位階仍不及地方制度法。

施威全指出，彰化縣衛生局基於防疫，認為有必要採檢這名居家檢疫少年，只要不侵犯當事人權益，就有權去採檢，就算採公費，也扯不上違法及圖利。

至於衛福部長陳時中下令衛福部政風處調查彰化縣衛生局，施威全認為衛福部政風處管轄的是衛福部所屬單位，而彰化縣衛生局是由衛生局政風室或彰化縣政府政風處職掌，如今衛福部政風處來查彰化縣衛生局，更是凸顯荒謬。

為何由衛福部政風處調查彰化縣衛生局？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，其具有相關法律背景，民眾怕無症狀感染者被吃案，為避免有後續爭議，「我們決定以第三方相對公正的政風處處理。」施威全不以為然。

施威全說，政風單位職掌公務員貪瀆、圖利等不法行為，而防疫根本不是政風的業務，衛生局做為專業技術的裁決者，只要不違反中央及地方法令，依地方制度法就有權要怎麼做就怎麼做，並受到法律的保障。

衛生局 衛福部

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