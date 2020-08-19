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民進黨新住民委員會授證 蔡英文鼓勵姐妹參與公共事務

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文（中間灰衣者）今天為第三屆「新住民事務委員會」委員進行授證並致詞。圖／民進黨提供
民進黨主席蔡英文（中間灰衣者）今天為第三屆「新住民事務委員會」委員進行授證並致詞。圖／民進黨提供

民進黨主席蔡英文今天為第三屆「新住民事務委員會」委員進行授證並致詞，主委由陳凰鳳擔任，委員包括寧家榮、陳玉水、洪晶晶、林桂金、阮理厚、李孟涵、林娣妮、洪玉、許珍妮、陳春瑤、張益惠、陳蘭燕及林飛帆等14人，分別來自中國、越南、印尼、緬甸等國家，林飛帆則是黨部代表。蔡英文說，接下來要一起繼續努力，持續連結全國各地的新住民社群，深化公共對話，並培力新住民朋友投入公共事務、參與台灣的民主。她也呼籲，各級公職都一起來照顧新住民。

陳凰鳳致詞時表示，委員會成立至今已有三年多，成立的目的就是給新住民依靠、作為後盾，蔡英文任命的委員們都積極參與地方團體及新住民活動，了解新住民處境、需求，並作成具體建議後，透過婦女部及民進黨的立院黨團合作，為新住民爭取權益，三年來在勞動、就業、教育、移民服務、生活需求等五大類法規修訂，已提出22項提案。

蔡英文表示，民進黨從創黨以來，始終主張要保障多元族群、多元文化的發展。「我們是最早支持原住民和客家族群的政黨，在2017年，我們也成立了新住民事務委員會。」

蔡英文說，新住民在台灣，不只是人口越來越多，對台灣社會、經濟、文化各個層面的影響力，也越來越大。去年她參加婦女部舉辦的「新住民團體幹部培力營」，對新住民姊妹們參與公共事務的熱忱，留下很深刻的印象。這幾年，「新住民事務委員會」作為民進黨和新住民之間的橋樑，委員們提出了許多政策建議，讓執政團隊的施政可以更加到位，協助新住民朋友更快適應台灣的生活。

蔡英文說，去年「大學法」修法後，讓已經取得身分證的新住民可比照外籍生，擁有更友善的升學、進修管道。修法過程的討論，就有來自新住民委員的貢獻。

此外，今天中常會也由婦女發展部主任蔡宛芬以「民主新助力，新住民現況與行動策略」為題進行專案報告。蔡英文說，「對於新住民，要體現尊重多元族群的價值之外，也要珍惜新住民為台灣帶來新的文化、新的體驗，而且對於台灣跟東南亞國家之間的連結帶來很多正面的效應。」

蔡英文表示，希望各級公職都可以一起來照顧新住民，「讓他們能夠參與公共事務，也能夠跟我們一起體現台灣的多元價值。」

新住民 蔡英文 民進黨

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