防潑漆鬧場 總統府加強李登輝告別追思及安葬安全管理

針對前總統李登輝追思會場在上周六遭資深藝人鄭惠中潑漆破壞，台聯黨前主席劉一德下午在前總統李登輝治喪大員會議提出未來在追思告別禮拜或未來五指山安葬之後，能否加強相關安全管理？總統府發言人張惇涵表示，未來都會加強安全防護，妥善處理維安問題。

治喪大員會議今天下午於總統府舉行，由副總統賴清德主持，張惇涵在會後舉行記者會對外說明。今天會議除了彭明敏、辜寬敏、宋楚瑜、江啟臣四人請假外，其餘皆由本人出席。

賴清德在會中進行四項裁示：一、國殤的辦理依照國家體制進行，並尊重家屬的意見，以李前總統生前主張的「脫古改新、誠實自然」兩項原則來辦理；二、總統府多日來與家屬溝通所做成的決定，治喪大員尊重相關討論結果來進行辦理；三、相關儀節進行應特別注意安全的工作，以維持國殤的尊嚴，及對李前總統的尊敬；四、關於李前總統紀念圖書館相關事宜，後續由總統與家屬持續溝通，再行進一步推動。

賴清德還表示，李前總統主政十二年，排除種種困難，帶領台灣走過最艱辛的民主過程，推動修憲、終結萬年國會、推動總統直選，奠定台灣最重要的民主基石，特別在一九九七年台海飛彈危機之際，李前總統沈著穩健、臨危不亂的決策風格，不僅穩住了台灣當時的社會民心，也維護了亞洲的區域和平，二千年更成功地完成了政權和平轉移，開啟台灣政黨輪替的民主新頁，對台灣的貢獻巨大顯著，哲人雖已遠，對台灣的貢獻長久留在我們心中，堪稱是世界的民主先生。

針對民間提及李前總統曾希望過世後將骨灰灑在玉山，希望與台灣土地在一起，李登輝的女兒李安妮也代表家屬在會中表示，國家體制及家屬情感，兩者之間取得最好的折衷與平衡，落實脫古改新、誠實自然的理念，如果李前總統有遺願，就是台灣的民主更深化，台灣的人民更團結，希望透過這次治喪事宜，讓國人深深體會台灣的民主更深化，台灣的人民更團結，台灣在這兩個基礎繼續向前。

有關日前遭到潑漆引發的安全管理問題，張惇涵說，在真理大學跟淡江中學的追思告別禮拜跟會場都設置安檢設施，加強安全防護，五指山國軍示範公墓本來有權責機關進行管理。

內政部長徐國勇也在會中指出，整體的儀節過程，警政署都有縝密交通跟安全規劃，警政署後續也會跟新北市政府警察局協調，加強五指山公墓的相關人員配置、巡邏，妥善處理維安問題。國防部長嚴德發也表示，同步在五指山國軍示範公墓園區完成廿四小時的監控系統，在編制上，五指山公墓由後指部來管理，未來也會配合內政部加強巡館，確保園區莊嚴跟安全，呼籲社會各界理性態度面對相關事情，尊重李前總統及家屬。