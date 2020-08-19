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彰縣府防疫遭政風查 國民黨團：逆時中就生氣好大官威
彰化縣衛生局主動篩檢出美國返台少年確診新冠肺炎，卻遭中央疫情只會中心指揮官陳時中要求政風調查，引發爭議。國民黨團總召林為洲批評，彰化縣衛生局行為是要讓防疫做得更好，結果卻要被調查莫名其妙。
國民黨團書記長林奕華也質疑，很多縣市長都希望防疫能做到邊境把關，結果現在彰化縣衛生局做一件專業上應該做的事，只是跟中央不同調就被調查，民進黨政府不應人民批評辦人民、官員批評辦官員、民代批評變民代，這像話嗎？
國民黨團副書記長鄭麗文也說，彰化縣衛生局到底犯什麼錯讓陳時中可下令政風調查？還是只因讓陳時中神話破功？陳一邊大內宣防疫成功，另一邊又狂開特權外交泡泡，現在被發現有漏洞又不補，逆時中就生氣，好大的官威。
國民黨立委李貴敏也批評，彰化縣衛生局採檢病例而確診無症狀個案，難道不是為社會掃除防疫隱患？陳時中沒獎勵就罷了，竟想清算盡責公務員，好大的防疫指揮官。
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