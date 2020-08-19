快訊

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
婦聯會大樓。本報資料照片
婦聯會大樓。本報資料照片

內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行政院訴願委員會13日公布訴願結果，認為內政部做法「於法並無不合」，決定駁回婦聯會的訴願。

行政院訴願委員會認為，依照政黨法第43條規定，在政黨法施行前已依人民團體法立案的政治團體，應在2年內轉換為政黨，屆期未修正者得廢止立案，且內政部已多次通知婦聯會，依限辦理章程修正及轉型事宜，但婦聯會未於法定期間內辦理。

訴願會指出，後續內政部寬限婦聯會至遲應於今年4月26日前完成章程修正事宜，屆期也仍未修正；內政部依政黨法第32條及第43條第3項規定，限期命訴願人辦理清算人就任申請事宜，於法並無不合。

另外，婦聯會認為，內政部持續杯葛其向衛福部申請設立許可捐助成立新世紀基金會，有違誠實信用原則及比例原則，但訴願會認為，婦聯會未於政黨法第 43 條第 2 項所定期限前依法轉換為其他團體，亦未轉換為政黨，原處分機關自得依法廢止政治團體之立案，所訴核不足採，原處分應予維持。

婦聯會 內政部 行政院

延伸閱讀

北市「華山川」建案廣告不實 公平會開罰60萬元

確保房東收合理電費 內政部：新版租約應載明電費資訊

政經限電 預先布置擴權

南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰

相關新聞

李登輝9月19日告別禮拜 10月7日安葬、公務機關下半旗

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府今天下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，總統府發言人張惇涵會後舉...

陳玉珍明赴東沙考察 國防部以機密作業不及為由阻擋

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日預定安排立法院內政委員會立委到東沙島考察，在出發前一天突然被取消，讓陳玉珍直呼，這是技術性干擾，國防部的理由都不成理由。

彰化篩檢遭政風調查 江啟臣：打擊吹哨人對防疫沒幫助

對於彰化縣衛生局局長葉彥伯超前部署篩檢無症狀者遭到政風調查。國民黨主席江啟臣在臉書聲援，批評蔡政府「解決不了問題，就解決...

防潑漆鬧場 總統府加強李登輝告別追思及安葬安全管理

針對前總統李登輝追思會場在上周六遭資深藝人鄭惠中潑漆破壞，台聯黨前主席劉一德下午在前總統李登輝治喪大員會議提出未來在追思...

彰縣府防疫遭政風查 國民黨團：逆時中就生氣好大官威

彰化縣衛生局主動篩檢出美國返台少年確診新冠肺炎，卻遭中央疫情只會中心指揮官陳時中要求政風調查，引發爭議。國民黨團總召林為...

婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合

內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行...

【重磅快評】外交部小編的創意其實是蔡英文鼓勵出來的

外交部的臉書小編真的太強大了！一句「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」二字 ，搞得很多人不舒服，外交部發言人...

動用政風處查彰化衛生局 游淑慧批陳時中「好大官威」

彰化縣衛生局主動採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美國返台探親的少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，國民黨北市...

政風查彰化衛生局 廉政署長：協助查流程而非「究責」

彰化縣衛生局主動採檢自美國返台、無症狀的少年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求政風調查，引起外界討論；廉政署長鄭銘謙...

影／「贅字說」惹議！外交部：從未說過中華民國是贅字

我駐索馬利蘭代表處日前揭牌，外交部小編在官方粉絲專頁上發文指「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」、「酥胡~」 ，貼文引發爭議...

AIT高雄分處新任處長禹道瑞 具軍事專業背景

美國在台協會（AIT）今天表示，禹道瑞（Mason Yu）將在8月就任美國在台協會高雄分處處長。

前總統李登輝治喪大員會議 總統府下午四點半對外說明

前總統李登輝治喪大員會議於今天下午二點在總統府舉行，總統府稍早表示，總統府發言人將於下午四點半就會議討論等相關事宜舉行新...

熱門新聞

又是出國被發現！ 一人自台赴越南確診 指揮中心回應了

逆時中錯了嗎？彰縣衛生局長葉彥伯醫師出身 超前部署賈禍

「台灣輸病毒」至上海、越南、寮國 指揮中心公布身份

上海通報1例由台灣輸出新冠肺炎病例

被柯文哲移送 陳景峻：不清楚案情 政治炒作太不厚道

新冠肺炎新階段 WHO：50歲以下無症狀患者成為亞太傳播主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。