婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合

內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行政院訴願委員會13日公布訴願結果，認為內政部做法「於法並無不合」，決定駁回婦聯會的訴願。

行政院訴願委員會認為，依照政黨法第43條規定，在政黨法施行前已依人民團體法立案的政治團體，應在2年內轉換為政黨，屆期未修正者得廢止立案，且內政部已多次通知婦聯會，依限辦理章程修正及轉型事宜，但婦聯會未於法定期間內辦理。

訴願會指出，後續內政部寬限婦聯會至遲應於今年4月26日前完成章程修正事宜，屆期也仍未修正；內政部依政黨法第32條及第43條第3項規定，限期命訴願人辦理清算人就任申請事宜，於法並無不合。

另外，婦聯會認為，內政部持續杯葛其向衛福部申請設立許可捐助成立新世紀基金會，有違誠實信用原則及比例原則，但訴願會認為，婦聯會未於政黨法第 43 條第 2 項所定期限前依法轉換為其他團體，亦未轉換為政黨，原處分機關自得依法廢止政治團體之立案，所訴核不足採，原處分應予維持。