聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦聯會不服遭廢止提訴願 行政院駁回：於法並無不合
內政部今年4月廢止中華民國婦女聯合會立案，婦聯會不服，除了向法院聲請停止執行，5月也向行政院訴願委員會提起訴願。不過，行政院訴願委員會13日公布訴願結果，認為內政部做法「於法並無不合」，決定駁回婦聯會的訴願。
行政院訴願委員會認為，依照政黨法第43條規定，在政黨法施行前已依人民團體法立案的政治團體，應在2年內轉換為政黨，屆期未修正者得廢止立案，且內政部已多次通知婦聯會，依限辦理章程修正及轉型事宜，但婦聯會未於法定期間內辦理。
訴願會指出，後續內政部寬限婦聯會至遲應於今年4月26日前完成章程修正事宜，屆期也仍未修正；內政部依政黨法第32條及第43條第3項規定，限期命訴願人辦理清算人就任申請事宜，於法並無不合。
另外，婦聯會認為，內政部持續杯葛其向衛福部申請設立許可捐助成立新世紀基金會，有違誠實信用原則及比例原則，但訴願會認為，婦聯會未於政黨法第 43 條第 2 項所定期限前依法轉換為其他團體，亦未轉換為政黨，原處分機關自得依法廢止政治團體之立案，所訴核不足採，原處分應予維持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言