【重磅快評】外交部小編的創意其實是蔡英文鼓勵出來的

外交部的臉書小編真的太強大了！一句「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」二字 ，搞得很多人不舒服，外交部發言人兩度出面說明，除表示尊重，更肯定其創意，結果卻似提油救火，最後驚動蔡總統，在中常會強調中華民國絕對不會是贅字，還要把中華民國台灣帶到國際上去。

這次小編事件搞得雞飛狗跳，讓人不禁懷疑這小編可能有點來頭，不然為何要勞煩發言人歐江安兩度出面為其開脫？然而，歐表示尊重並肯定小編的創意，其實並不是那麼有說服力，光是看發言台後面的「中華民國」幾個大字，就讓記者會大大失焦，小編雖被發言人肯定，但看到那幾個「多餘贅字」，不知道是否又感到 「不酥胡」？

我駐索馬利蘭代表處揭牌，銜牌寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，外交部臉書內容寫著「多餘贅字」、「酥胡」引發質疑；歐江安昨天說小編是年輕員工，會發揮創意，「酥胡」是網路流行用語，是「舒服」的意思，意思是對以台灣名義設處樂觀其成，這是小編的創意，外交部尊重且肯定。

歐江安的說詞當然難以滅火，眾人皆知，這只是民進黨政府在去中華民國化的過程中，必然出現的哏，只是這次是用社群工具來操作而已；然而，歐江安在既尊重又肯定的發言後，今天再度重提，還說外交部從未說過「中華民國是贅字」，希望外界不要曲解小編創意；只是，回溯近來外交部做的事，歐江安今天的發言恐怕才是「贅言」了。

外交部小編勇於發揮「創意」，其實是向部長吳釗燮學來的，這次我方和索馬利蘭互設代表處，吳釗燮就發揮創意把「中華民國」變不見了，今年二月雙方簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，議定書中尚有「中華民國」四字，上月雙方公布互設代表處，中華民國卻憑空消失，只剩台灣二字。

小編看在眼裡，當然會如法炮製，上月更換官方臉書大頭照，保留「外」字部徽樣式，中文和英文名稱就動了手腳，中文去掉「中華民國外交部」，英文的「MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）」也被拿掉，改以「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」，部長沒說話，這次代表處揭牌，小編寫上「酥胡」、「贅字」幾個字，部長還是沒說話，歐江安真的過譽了，小編其實沒有什麼創意，他只是學部長而已。