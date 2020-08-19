彰化篩檢遭政風調查 江啟臣：打擊吹哨人對防疫沒幫助

對於彰化縣衛生局局長葉彥伯超前部署篩檢無症狀者遭到政風調查。國民黨主席江啟臣在臉書聲援，批評蔡政府「解決不了問題，就解決發現問題的人？」江啟臣表示，防疫成功歸功於第一線的基層人員，但這些努力換來的卻是政風調查，打擊吹哨人，對防疫沒幫助，呼籲政府採納專業，不要一意孤行。

江啟臣只出，新冠肺炎疫情從年初至今，地方政府承受極大的壓力，在第一線防疫的基層人員都是全民防疫的英雄，但遺憾第一線防疫人員的努力換來的是「政風調查」。病毒沒有分藍綠，疫情指揮中心防疫也不需要帶著「有色眼鏡」來看地方政府的防疫行動，彰化的篩檢是早已公開的資訊，指揮中心若不認同，早早就可阻止，何必等到檢測結果出爐，發現無症狀患者，然後再指揮政風調查「基層人員」。

江啟臣質疑難道讓疫情及早發現，是貪贓枉法之事？台灣能在全球肆虐的疫情中正常生活，就是靠著全民齊心防疫、防疫人員日以繼夜的努力，更重要的是「資訊的公開透明」，提早發現疫情破口，讓民眾能夠了解資訊，做好準備，避免再度傳染，應該給予肯定，現在反其道而行，有功的人被調查，嚴重打擊防疫團隊的士氣，重創政府形象。

江啟臣呼籲，針對疫情新發展，中央地方必須共同面對，發現問題，解決問題，才是政府應有的態度，世界衛生組織，昨天提到「亞太國家中50歲以下的患者似乎成為轉播主力」，原因很簡單，年輕人抵抗力好，自身染疫，卻因輕症而未發現，使自己成為了疫情傳播的主力；台灣可能也有相似的情形，彰化衛生局的調查所凸顯的問題，應該中央與地方共同面對，讓民眾安心，保有台灣防疫的佳績。

「打擊吹哨人，對防疫沒幫助。」江啟臣說，這樣做更會讓全心防疫的基層人員噤若寒蟬，陷入不必要的調查，影響防疫績效，民進黨政府承擔得起這樣的責任嗎？

針對地方政府與專家多次呼籲中央落實「居家檢疫」與「入境檢測」，江啟臣也強調兩者缺一不可、勢在必行。這次的事件更是再次證明，強化國門的防疫，是預防疫情再度爆發的良策，現在不做，以後會後悔，現在不做，全民要承擔。他再次呼籲政府接納專業意見，「一意孤行，全民遭殃」。