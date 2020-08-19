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李登輝9月19日告別禮拜 10月7日安葬、公務機關下半旗

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府今天下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，總統府發言人張惇涵會後舉行記者會報告相關事宜，追思告別禮拜9月19日於真理大學大禮拜堂舉行，奉安（告窆）禮拜預定10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行，當天全國公務機關下半旗1天。圖／取自王燕軍臉書
前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府今天下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，總統府發言人張惇涵會後舉行記者會報告相關事宜，追思告別禮拜9月19日於真理大學大禮拜堂舉行，奉安（告窆）禮拜預定10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行，當天全國公務機關下半旗1天。圖／取自王燕軍臉書

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府今天下午召開治喪大員會議，由副總統賴清德主持，總統府發言人張惇涵會後舉行記者會報告相關事宜，追思告別禮拜9月19日於真理大學大禮拜堂舉行，奉安（告窆）禮拜預定10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行，當天全國公務機關下半旗1天。

張惇涵表示，為了遵從李前總統生前的宗教信仰及家屬意見，追思告別禮拜將於9月19日上午9點半在真理大學大禮拜堂，由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份職、慣例及體制得宜崇隆進行。

張惇涵說，真理大學大禮拜堂於1997年由李前總統剪綵落成啟用，當天追思告別禮拜會場尊重家屬意願，以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人及教會弟兄姊妹，及相關人士來參與，並且依照家屬的意願，懇辭輓聯、花圈、花籃。

張惇涵表示，欲前往弔唁李前總統的民眾朋友，總統府將於9月19日當天在李登輝的母校淡江中學禮拜堂設置追思會場，同步直播真理大學的追思告別禮拜的畫面，供民眾前往弔唁。先前設置在台北賓館的李前總統生平事蹟事件牆、民眾留言的13面留言牆，都將設置在淡江中學校區。另外，也會以人形立牌的方式，重現李前總統早年在淡江中學的校園留影。

針對追思告別禮拜當天，張惇涵表示，蔡英文總統將親自出席追思告別禮拜及頒發褒揚令，表彰李前總統一生對國家的重要貢獻及殊勳，隨後進行覆蓋國旗的儀式。追思告別禮拜之後，起靈儀式將發矧砲21響，並繞行李前總統的母校淡江中學進行最後巡禮，然後返回翠山莊暫厝。總統府也將製作李前總統的追思影片，國史館裡也編列中、英、日文的李總統追思集，並尊重家屬意願不發訃文，但擇期於四大報刊登訃告與謝啟。

至於李前總統的奉安（告窆）禮拜，張惇涵表示，預定於10月7日於五指山國軍示範公墓特勳區進行。依照李前總統的宗教信仰及家屬意願，依照基督教儀式及比照國葬規格辦理，當天全國公務機關下半旗1天，奉安告別禮時鳴葬槍，以示對李前總統的尊崇，李前總統將安眠於此，安其主懷。

總統府發言人 李登輝 國軍

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