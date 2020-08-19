動用政風處查彰化衛生局 游淑慧批陳時中「好大官威」

彰化縣衛生局主動採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美國返台探親的少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，國民黨北市議員游淑慧痛批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「好大官威」，直指陳時中在這起事件的2大錯誤，「套一句陳部長之前嗆聲的話，『不要內行人外行話』。」

游淑慧表示，陳時中要求政風處調查彰化縣衛生局，然而，政風業務範疇是針對「員工貪瀆不法的預防、發掘及處理檢舉事項、公務機密及機關安全維護事項等，意即政風單位之工作以公務人員操守及風紀問題為主」。

「難道陳部長認為彰化縣衛生局主動檢疫是收了紅包嗎？」游淑慧反問，衛生局主動檢疫與它們的操守及風紀以何關係，公務員勇於任事、主動出擊，最後也成功發現病例，有功卻要罰，實在讓人寒心及錯愕。

另外，游淑慧也質疑，陳時中無權下令調查、指揮地方政風。她表示，政風是一條鞭體系，而地方也有自治權力，除了彰化縣長能下令政風處調查彰化衛生局外，就是法務部廉政系統可下達指令。

陳時中越權下令，難道是忘了自己還沒當上行政院長？游淑慧提醒，「小心權高震蘇」，她與陳時中在公務體系多年，套一句陳時中之前嗆聲的話，「不要內行人外行話」。

游淑慧表示，促轉會盯死在野黨、NCC箝制媒體風向、政風威嚇盡責公務員，難道這就是「民主進步？愛鄉愛土？」