AIT高雄分處新任處長禹道瑞 具軍事專業背景

美國在台協會（AIT）今天表示，禹道瑞（Mason Yu）將在8月就任美國在台協會高雄分處處長。

AIT發布新聞稿表示，禹道瑞2001年進入美國國務院，最近的職務為美國國務院行政局助理國務卿特別助理，他曾任職於美國國務院駐外使領館運作局局長室特別助理及遠期規劃處行政官，以及東亞太平洋事務局執行辦公室行政官。在外派資歷中，禹道瑞曾於美國駐成都總領事館及美國駐沙烏地阿拉伯達蘭總領事館擔任行政官，並於美國在台協會高雄分處及美國駐上海領事館擔任領事暨經濟官。他的第一份駐外工作是美國駐新加坡大使館的總務官。

AIT表示，禹道瑞來自華盛頓州的西雅圖，他在華盛頓大學取得政治學與大眾傳播學士學位，並於美國海軍陸戰隊指揮參謀學院取得軍事研究碩士學位，已婚並育有1名小孩。