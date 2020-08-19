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行動中常會到宜蘭 江啓臣大讚林姿妙努力打造施政典範

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣長林姿妙施政報告流暢，全程不看稿，一旁黨主席江啓臣專心聆聽，還轉頭過來看看她。記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙施政報告流暢，全程不看稿，一旁黨主席江啓臣專心聆聽，還轉頭過來看看她。記者戴永華/攝影

國民黨行動中常會下午移師宜蘭舉行，縣長林姿妙報告施政全程不看稿，江啟臣專心聽後稱讚林姿妙這1年多努力，從推動營養午餐到免書籍費、爭取學校班班有冷氣及交通建設等，努力打造施政典範。

江啓臣提到高雄選舉失敗，失敗是成功養分，未來不但要加強在地人才培訓，也要加速選務人才培養，提升選舉團隊戰力及訊息傳播能力，讓優勢得以展現。在人力精簡下，以數位科技聯繫彌補傳統組織經營不足，研發的數位黨部APP預定9月上線。

他說，宜蘭是民進黨口中的民主聖地，出身五結鄉的民進黨前主席林義雄更把全民公投當成畢生志業。但民進黨卻在107年的公投挫敗後，無視各界反對，讓鳥籠公投升級到鐵籠公投，也沒抹滅林義雄先生一生的努力，所以他宣布要推動恢復「公投綁大選」，讓人民意志充分展現，制衡一黨獨大濫權執政。

林姿妙報告施政表示，她上任後就開始推動免費營養午餐政策，有人說這是一場騙局，但她做到了，而且不但沒有排擠預算，縣府償債能力還從每年4億提高到5億元，接著要推動國中小學免書籍費，爭取班班有冷氣，照顧下一代。

她強調，交通為建設之母，他上任後到交通部拜訪10次爭取交通建設，努力推動高鐵延伸到宜蘭、鐵路高架化及太平山林鐵復駛等，盼將來全面帶動宜蘭發展。

林姿妙的施政報告十分流暢，且全程不看稿，江啟臣坐一旁專心聆聽，不時轉過頭來看看她。相較於他自己今天看稿致詞，不得不稱讚林姿妙這1年多來，對於努力推動的政策如數家珍，每次聽林縣長報告的都不一樣，都有新的內容，身為一位女性縣長，真的非常不簡單。

林姿妙 公投 民進黨

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