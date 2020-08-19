聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化衛生局自行檢驗查出確診案例 綠委：無法理解
彰化縣衛生局積極檢出境外移入的確診案例，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發爭議。民進黨立委鄭運鵬強調，台灣防疫能夠成功，其中一個主要為原因就是中央統一事權，防疫制度標準化。
他表示，台灣的防疫能夠成功，甚至是國際模範生，其中一個主要為原因就是中央統一事權，防疫制度標準化。其他國家有的中央地方不一致、各地方政府不一致，導致防疫失敗，都是強烈的對比。
鄭運鵬認為，彰化縣政府一直很有自己的防疫主張，但是如果地方政府自己檢驗公布，萬一發生偽陽偽陰狀況、造成不必要的恐慌，甚至造成防疫破口，最後還是中央指揮中心來負責。
鄭運鵬表示，彰化縣政府的作法，他無法理解和接受，支持中央該查就查，和這位確診患者是誰的小孩沒有關係。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言