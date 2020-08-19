彰化衛生局自行檢驗查出確診案例 綠委：無法理解

彰化縣衛生局積極檢出境外移入的確診案例，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發爭議。民進黨立委鄭運鵬強調，台灣防疫能夠成功，其中一個主要為原因就是中央統一事權，防疫制度標準化。

他表示，台灣的防疫能夠成功，甚至是國際模範生，其中一個主要為原因就是中央統一事權，防疫制度標準化。其他國家有的中央地方不一致、各地方政府不一致，導致防疫失敗，都是強烈的對比。

鄭運鵬認為，彰化縣政府一直很有自己的防疫主張，但是如果地方政府自己檢驗公布，萬一發生偽陽偽陰狀況、造成不必要的恐慌，甚至造成防疫破口，最後還是中央指揮中心來負責。

鄭運鵬表示，彰化縣政府的作法，他無法理解和接受，支持中央該查就查，和這位確診患者是誰的小孩沒有關係。