中央派任政風處長 盧秀燕堅不接受

台中市政風處長派任成憲政問題？法務部指派詹政曇為台中市政風處長，詹也於5日到任，但台中市長盧秀燕遲不接受中央的指派，至今未布達新人事交接。19日市議會召開臨時會，政風處仍由代理處長許金來出席。多位民進黨議員認為盧秀燕未尊重中央人事權，但盧秀燕表示，中央至今仍未善意溝通，她無法接受此一派任。

中央指派權利

民進黨議員何敏誠質詢說，政風處長人事遲未定案，但詹政曇已到任，會不會引起憲政爭議？政風與警政一樣，人事是由中央一條鞭指派，市府應讓詹政曇正式交接。陳世凱、江肇國與林德宇等議員則表示，不論盧秀燕滿不滿意新處長，都應依法接受此一人事案；不要淪為意氣之爭。

國民黨議員李中、陳政顯、楊正中及親民黨議員段緯宇則陸續發言認為，中央遲未與盧秀燕溝通就直接派任，很不尊重直轄市長權責。中央與地方是夥伴關係，而非上對下或敵對關係。市長任用的團隊成員，與市長要同負施政責任；即使是一條鞭，正常依例仍應由中央提列三個名單由市長抉擇，以尊重市長人事權。

缺乏善意溝通

盧秀燕針對民進黨議員的質詢說，中央並沒有將人事公文發給市長，而是發到政風處，她無法因此承認此一派任。她仍靜待中央與她善意溝通，依例提出數名人選由她選擇其一。她也承認這是憲政問題，依地方制度法，政風處長雖由中央派任，但人事薪資等費用，是由地方支應。

日前彰化縣衛生局未依據中央檢疫標準，針對居家防疫者進行檢疫，並發現一名感染新冠肺炎者，衛服部長陳時中竟要政風處針對彰化縣衛生局為何「逆時中」進行檢疫，進行調查。可見，政風處的功能可大可小。

只是，政風處平時是針對公務人員是否涉及貪凟、違反廉政進行調查，衛服部政風單位卻因地方衛生局檢疫出感染者而受命調查，這不是應了地方公務體系常講的一句話：「有功無賞，打破要賠。」

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