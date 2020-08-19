一般旅館收防疫客急轉彎 陳時中：維持防疫旅館

指揮中心本週一公布，已研議將開放一般旅館也能收防疫旅客，但台北市政府等縣市並不買單，國民黨上午舉行「擴充防疫旅館、反對一般旅館收檢疫旅客」記者會，指揮官陳時中今下午例行記者會緊急宣布，昨會議定案不開放一般旅館，未來居家檢疫者仍必須在防疫旅館執行。

指揮中心日前原認為，如果入境者在自己家中都可隔離且不傳染，「沒有道理一般旅館不行」，只要居家檢疫者好好待在房間就不造成問題，但引起各界撻伐，指揮中心昨天與台北市開會討論，召集相關小組人員重新做檢視，最後決議維持居家檢疫者只能在防疫旅館執行。

陳時中表示，將來在居家檢疫要到旅社，都一定要是防疫旅舍，要經過SOP、防疫演練才能成為，要按照其SOP管理，防疫旅館資格至少是單獨一棟、或分層或分區，相關動線會在SOP上規定，防疫旅館要資訊透明。

陳時中說，未來防疫旅社虛像地方政府申請核可，該旅宿管理及相關人員須通過訓練，需有獨棟、分層、分區等方式入住，且需讓民眾知道此為防疫旅宿。