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央視嗆在台灣上空演習 蔡英文：破壞和平國際不會接受

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席、總統蔡英文。記者黃義書／攝影
民進黨主席、總統蔡英文。記者黃義書／攝影

兩岸關係緊繃，中共解放軍日前在台灣南北兩端實施軍事演習，央視還嗆聲「在台灣上空演習不是不可能」。蔡英文總統今天表示，這是沒有意義的事情，也強調我國對整體軍事情勢都有嚴密監控及全程掌控，有信心保護國家安全，請民眾放心，「對於破壞區域和平穩定的任何行為，我們相信國際社會不會接受。」

中共最近挑釁頻繁，日前我國空軍司令部曾證實，中共空軍所屬殲十一、殲十型機，陸續短暫踰越海峽中線，空軍除以地面防空飛彈全程監控，並於第一時間廣播警告，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

當時總統府呼籲，作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為區域間的安全與福祉做出貢獻，任何單邊的行為如軍力恫嚇等，都不是兩岸人民與國際社會所樂見，「對於破壞區域穩定和平的行為，我們也表示譴責。」

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