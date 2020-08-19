【重磅快評】「中華民國」是贅字 蔡英文情何以堪？

我駐索馬利蘭代表處掛牌，牌子上寫「台灣代表處」，外交部臉書粉專大為興奮，留言「這塊牌子就寫台灣沒有贅字（酥胡）」。所謂的贅字是什麼？不用想也知道，當然指的是「中華民國」。外交部的官網上「R.O.C.」還沒拿下，不料外交部就自稱R.O.C.是贅字了。

對此外交部發言人說肯定外交部小編的創意。但問題是，國號的存廢，竟然把鍋推給個「小編」，外交部是自己太天真，還是把民眾看得太天真。而且不久前，外交部才把臉書粉專上的Logo給改了，只留下「Taiwan」，同樣把「R.O.C.」給刪了。這能說只是小編的創意嗎？

不過外交部這麼做，打臉最大的不是別人，而是當今的總統蔡英文。從去年初開始，蔡英文就不斷打著「中華民國」這塊招牌。去年元旦習近平談一國兩制台灣方案，蔡英文說她要「以中華民國總統身分堅持台灣主權」，雙十國慶談話，她說「中華民國台灣是最大共識」。而從去年到今年的總統選戰，蔡英文已經不知多少次說要「團結中華民國派和台灣派」。外交部豈能不知？

於是在外交部「中華民國贅字論」下，蔡總統從去年年初到現在關於「中華民國」的談話，全部變成了謊言一場。

這當中有二個可能：第一是外交部此舉並沒有經過國安高層同意，改國號之舉是自行為之；其二是此舉確實是國安高層乃至蔡總統的授意。如果外交部是擅自作為，蔡總統豈非無能？如果是整個國安高層授意、默認或者坐視這樣的改變，豈不等於蔡總統過去都是謊話？

從和索馬利蘭「建立外交關係」這件事情的本質來看，蔡政府任內斷了七個正式邦交國，只迎來一個不正常國家的非正式外交關係，到底有甚麼值得慶賀的，還有很大的疑義。而為了轉移這樣的焦點，才用「贅字論」製造一波大內宣。

可惜真的假不了，假的真不了，這樣的大內宣反而戳破了蔡總統「中華民國派」的選舉語言。而且更重要的是，其實民進黨也始終不敢真的推動修憲更改國號，甚至不敢更動憲法增修條文前言的「國家統一前」字樣，只能不斷用這種小動作來自欺欺人。不知看到「中華民國是贅字」的蔡總統，回想自己過去說的謊話，有甚麼感想？