再傳總統選舉作票 中選會駁斥

中選會今天表示總統選舉結束後，仍有人在網路上誣指中選會作票，散布「告贏中選會的男人」、「9/15勢必讓真正的總統上位」等不實訊息。中選會請民眾勿散布謠言，以免受罰。

中選會指出，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦選務，且全國各地的選務人員都奉公守法，依法辦理選務。

中選會表示，選務的辦理有完整的監票程序，投開所內負責監票的監察員，是由各政黨依法推派，國民黨、民進黨及親民黨都有推派監察員參與監票作業；各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影。

此外，投開票過程都是公開透明，且電腦計票的統計結果，也都與全國各地投開票所的開票結果相符，不可能有所謂作票情事，請民眾勿再聽信及散布謠言。

中選會指出，這類不實訊息一傳再傳，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，民眾勿再任意散布，以免違反社會秩序維護法遭裁罰，重則可能違反刑法，還須負刑事責任。