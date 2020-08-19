回應外交部小編風波 蔡英文：中華民國絕對不會是贅字

台灣駐索馬利蘭代表處日前正式揭牌，外交部小編在臉書上卻稱「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字(#酥胡﹚」，引發爭議。蔡英文總統今天表示，外交部今天已經說明，她也要鄭重地說，中華民國絕對不會是贅字，「我們在做種種外交或很多國際活動目的，就是要把中華民國台灣帶到國際上去。」

被問到紐約時報稱，美方極力抗衡中國打壓台灣國際地位的作為，華府友台官員也盡可能讓美台「接近國與國關係」，只差沒有承認主權。蔡總統表示，台美關係重點是實質關係，這幾年大家也看到，「很多方面我們跟美國實質關係一直在強化，算是某種程度升級，未來會持續深化實質關係，讓我們雙方關係可以互惠互利。」