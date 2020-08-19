影／彰化採檢無症狀惹議 台中衛局長：有誤會化解就好

彰化縣衛生局長葉彥伯主動採驗無症狀的居家檢疫者，反遭中央疫情指揮中心指揮官陳時中要求政風單位介入調查。台中市衛生局長曾梓展說，台中市政府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中防疫措施。葉彥伯是積極做事的人，「中央地方有誤會，誤會化解就好，不要弄到有不愉快衝突或抗爭」，中央與地方是要合作，把此事件釐清，不要引起不必要誤會，中央與地方一起努力，做好防疫。

曾梓展說明，台中市政府支持者入境者全面普篩，但尊重並配合中央篩檢流程的標準程序，與中央同步來防疫。中央的防疫處置有經仔細評估，也就是台中市政府在做檢疫篩檢前，會先請示中央，中央裁示同意後再做。

曾梓展認為，此事可能有誤會，彰化縣衛生局出發點是善意的，以全民健康為出發點，能盡早發現有風險病患，出發點是好的，此案要等查清楚再做結論。

曾梓展是耳鼻喉科醫師，他被問及「從醫師角度來看彰化主動採驗無症狀的居家檢疫者的結果是否會出現令人意外狀況？」表示，大家也知道無症狀感染者畢竟是有，篩檢出陽性也不代表具傳染力，出現太多出境驗出陽性，返國後全面篩檢接觸者都沒事，主要篩檢是篩檢病毒核酸一小段，篩檢出來有可能是分裂的殘留物質，所以篩檢陽性不代表有傳染力。