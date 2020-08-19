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台灣人口負成長 朱立倫提大家一起養、移居台灣等主張

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
面臨台灣人口負成長，國民黨前主席朱立倫提大家一起養、移居台灣等主張。圖／取自朱立倫臉書
面臨台灣人口負成長，國民黨前主席朱立倫提大家一起養、移居台灣等主張。圖／取自朱立倫臉書

針對台灣提早兩年面臨人口負成長，國民黨前主席朱立倫在臉書提出「三管齊下」主張，包括大幅開放鬆綁，訂定新世代新經濟社會所需的移民政策；加強生育撫養政策，符合公平正義「大家一起養」；聲援香港時彈性運用的「移居台灣」的法令，才是面對少子化，高齡化社會的解方。

朱立倫指出，提早兩年，出生人口就會少於死亡人口，導致台灣人口開始減少，接下來再5年台灣就進入超高齡社會，每5人當中就有一名老人；20年後，老人比例會超過30%，到了2052年人口跌破2000萬。看到這樣的新聞，不意外但很擔憂，因為這是台灣社會不願面對的真相，也沒有準備好。

朱立倫表示，人口增減「生少走多」已是必然趨勢，不可能靠自己生，就必須靠新移民，才能支撐社會生產力，這也是各先進國家的政策。日本，韓國等鄰近國家都已經積極改變，擴大增加移民，而台灣目前的移民政策還是非常僵化嚴格。

朱立倫說，以去年為例，社會增加僅有1萬多人，其中「外國人申請永久居留證」、「取得定居證人數」、「外籍配偶歸化我國國籍人數」皆呈現下滑趨勢。各領域專業人才、擁有「梅花卡」人數，近七年加總僅有100多位。

朱立倫表示，人口衰退速度加快，移民政策如果繼續故步自封，台灣將錯失與鄰國競爭人才機會。政府必須儘速盤點勞動力市場短缺的中高階人力，鬆綁外國專業人才工作條件及投資移民門檻，建立更友善的移民環境。他強調，人口「生少走多」至少「多進少出」，否則失衡的人口政策是國家危機。

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