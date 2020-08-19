短評／中市政風處長人事案難了？ 一條鞭任命落伍了！

台中市政府政風處長人事風波今引發議會藍綠議激辯。地方政府的政風、警察、主計、人事採一條鞭制度，單位首長由中央任命，但以往發生多次縣市長不滿中央派任人選，拒絕接受並摃上中央。儘管藍綠招式不同，台中市長盧秀燕不見面、不接受、不布達，她說，政風處長是中央派任，但薪水是地方政府發的「靜等法務部來協商。」

盧秀燕點到此案重點，依地方自治精神，一條鞭的人事令命其實已不合時宜，應該修改。根據考試院研究發展委員會專題研究報告彙編，解釋：採用「一條鞭」式指揮、管理模式，乃是我國威權統治時期行政權內部運作的重要特色。何謂「一條鞭」上溯明朝萬曆年間，將丁役、土貢方物等各種原有稅賦，悉併於田賦一條，皆計畝徵銀，折辦於官，事權統一者為一條鞭。

但中央政府幾經改朝換代，警察丶政風丶主計、人事首長任命，還是維持威權統治時期的「一條鞭」有人主張政風、主計等攸關監督官箴財務，應該保持獨立，不受制於地方政府，才能更有空間。但地方自治高漲，中央又以潛規則，通常會拿3、4名人選與縣市首長討論，有共識再派任，形成慣例。

但縣市長如對入選名單還是不滿意，就要看縣市長的本領，台北市長柯文哲3年前也曾拒絕察局長報到，前總統陳水扁也對台北市長王卓鈞有意見被馬英九拒絕，也是不斷溝通。這次法務部廉政署針對中市的政風處人事案展現強勢作風，畢竟直轄市與部會同位階，雙方宜再溝通，以解決問題為前題，互相尊重。

政壇人士指出，政風處在市府扮演監督、查弊的角色，目前中央執政黨與地方首長不同政黨，法務部逕派政風處長詹政曇到市府，掌握市府最敏感的神經，由首長的立場，即使不是自己人當政風處長，也必須是縣市長可以接受的名單，畢竟市長負責市政成敗，市府抗拒的力道不難想見。