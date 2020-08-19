彰化主動採撿遭調查 北市衛生局：未針對無症狀者採檢
彰化縣衛生局主動採檢自美返台、無新冠肺炎症狀的少年，結果確診，如今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟下令政風調查。台北市衛生局長黃世傑今表示，北市居家檢疫者有5千人，人數相當多，目前仍按中央採檢規範，不會大費周章採檢沒症狀的人。
對於中央大動作動用政風調查，黃世傑說，他不太清楚彰化縣衛生局僅採檢一人，或是抽樣採檢無症狀居家隔離者，要看中央、彰化縣進一步說明。但他認為，傳染病防治法沒規範到這麼細，採檢這麼細的防疫作為要不要知會中央，可以來討論。
黃世傑說，目前中央採檢策略感覺有些保守，但這涉及採檢人力和經費等問題，若可以，當然是多幾道把關會更好，即入境時就採檢，居家檢疫出關時再檢查一遍，這是最安全的方式。
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