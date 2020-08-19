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國家隊有「新買辦」身影 藍要求陳菊等人出面說清楚
立法委員林思銘日前抨撃政府「新南向」政策出現「新買辦」，國民黨團今天再度召開記者會，揭發「新買辦」DEG國際能源集團公司負責人石原智惠憑藉與綠營高層的良好關係，接連獲得與中華電信合資赴印尼發展資通訊事業的機會，以及由經濟部紓困預算補助生產的防疫熔噴不織布機器設備，國民黨質疑石原智惠何德何能，為什麼中華民國所有國家隊都有他的影子?
立委林思銘表示，台裔日籍的石原智惠與蔡政府關係匪淺，他曾任陳菊市政顧問，與行政院政務委員鄧振中關係良好，並曾經以唯一民間人士身分，陪同鄧振中赴印尼訪問，不僅台糖、中油投資案有他的身影，近期更接連獲取經濟部重大補助以及與國營事業合作機會。
林思銘指出，印尼人口2.7億，為東協十國最大經濟體，經查Infinity公司甫於2019年2月4日在新加坡成立，員工數3人，資本額僅5萬美金，基本上就是個空殼公司，負責人為石原智惠。這樣一家公司，竟然可以輕鬆取得中華電信的合作機會，助其坐享印尼商機，令人感到不可思議。
國民黨團表示，中華民國國家隊不需要買辦，更不容許買辦居間牟利，國民黨要求監察院院長陳菊、行政院政務委員鄧振中、經濟部部長王美花出面說明他們與石原智恵之間的關係，個人或政黨與其究竟有何關聯？政府部門與國營事業也應對外公開和石原智惠所有合作案件，供大眾檢視。
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