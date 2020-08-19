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開放一般旅館收防疫旅客？黃偉哲：建議中央三思

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影

中央因應每天抵台的居家檢疫量能需求高，研擬開放一般旅館除了一般旅客之外，也可收防疫旅客，台南市長黃偉哲表示，若一般旅館讓一般民眾和集中檢疫的民眾一起住，或是同一棟建築物沒有獨立空調，確實有危險，最後如果真的要徵用一般旅館，建議不要讓一般民眾進入旅館，以免造成交叉感染。

黃偉哲說，一般旅館與防疫旅館之間，在於是不是有獨立的空調、樓層間隔、分門獨棟，如果讓一般民眾和集中檢疫的人同住一起、混住，或是同一棟建築物沒有獨立空調，的確有危險。目前在台南一般旅館是否會收檢疫民眾還不構成問題，因為防疫旅館還沒住滿。

黃偉哲認為，鑑於有些外籍移工進入台灣的需要，外籍學生或中國大陸的學生來台灣就學的需要，這些人為數不少，必須要有辦法，譬如徵收營區、學校閒置宿舍等可使用；台北、新北部分要有跨縣市調控機制，有剩餘防疫旅館的縣市就能將房間騰出來，最後若要徵用一般旅館，就不要讓一般民眾進入旅館，以免造成交叉感染，這部分需要特別注意。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心要與地方政府多溝通，如果台北市使出殺手鐧要公布旅館名單，保證沒人敢去住，既然民眾、地方政府有疑慮，建議中央還是要三思多溝通為宜。

黃偉哲 防疫旅館 建築

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