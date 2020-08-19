彰化衛生局採檢少年確診要被調查 葉彥伯：不會退縮

彰化縣衛生局主動檢驗無症狀居家檢疫少男，最後確診為新冠肺炎，卻換得中央下令「政風調查」，記者今天詢問彰化衛生局長葉彥伯會不會退縮，他回答「不會」，他也說，都是照正常、標準程序去做，下週二原定彰化萬人血清抗體檢驗期中報告會如期，不會受到這些風波影響。

新冠肺炎疫情以來，確診個案大都是來自境外移入，彰化衛生局從今年4月開始，針對國外疫區回台的高風險居家檢疫者，會徵詢是否願意接受鼻咽採檢，以往都是在居家檢疫第3天詢問，但從台灣返日確診的日本女學生、比利時工程師、以及泰國移工染疫的經驗並蒐集相關資料評估認為，若感染病毒在第10天左右最容易呈現出陽性反應，因此改為第10天詢問，針對居家檢疫「精準」篩檢。

衛福部發動政風調查，彰化衛生局政風單位目前還未收到公文，但已著手展開資料蒐集，目前還未接到有台北政風官員將南下了解的訊息，葉彥伯本人則回應還在等待調查。