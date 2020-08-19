陳玉珍明赴東沙考察 國防部以機密作業不及為由阻擋

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日預定安排立法院內政委員會立委到東沙島考察，在出發前一天突然被取消，讓陳玉珍直呼，這是技術性干擾，國防部的理由都不成理由。

陳玉珍指出，海巡署都已安排好相關考察行程，但國防部今來公文表達，要以機密考察方式，這個他們沒意見。但國防部又說，申請考察時間急迫、作業不及，無法如期完成審查作業，讓此次考察無法成行。

陳玉珍說，對照過去內政委員會申請考察時間，都有六天時間，並沒有任何差別。在國家緊急狀況下，國防部效率變這麼差是否要檢討？

陳玉珍說，海洋委員會才舉辦大學生體驗營，剛從東沙島回來，「他們可以上東沙島，立委不行？」這是黨同伐異，民進黨政府就是不想國民黨立委去。

國防部發言人史順文今天則對外表示，內政委員會要到東沙島考察海洋委員會業務，國防部配合相關部會作聯合審查，也會將整體區域情勢狀況提供相關部會進行參考。