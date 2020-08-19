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新南向成新買辦？ 藍委：陳菊顧問涉國營事業仲介牟利

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨政府力推新南向政策，遭國民黨團質疑已出現新買辦問題。國民黨團上午再開記者會質疑，涉印尼石化園區弊案的DEG國際能源公司台籍日裔負責人石原智惠，7月間再涉入口罩國家隊機器輸出，要求監察院介入調查。記者周志豪／攝影
民進黨政府力推新南向政策，遭國民黨團質疑已出現新買辦問題。國民黨團上午再開記者會質疑，涉印尼石化園區弊案的DEG國際能源公司台籍日裔負責人石原智惠，7月間再涉入口罩國家隊機器輸出，要求監察院介入調查。記者周志豪／攝影

民進黨政府力推新南向政策，遭國民黨團質疑已出現新買辦問題。國民黨團上午再開記者會質疑，涉印尼石化園區弊案的DEG國際能源公司台籍日裔負責人石原智惠，7月間再涉入口罩國家隊機器輸出，要求監察院介入調查。

國民黨團總召林為洲批評，石原智惠專針對國營事業仲介牟利，2018年才迴避正常外交管道居間穿梭中油與印尼合資「印尼石化園區上游輕裂廠」建案，現在防疫還在進行，又要讓國產噴熔不織布機器輸出賺差價，成新南向新買辦。

國民黨立委林思銘表示，石原智惠與民進黨政府關係匪淺，不僅曾任監察院長陳菊任高雄市長時的市政顧問，與行政院政務委員鄧振中也關係匪淺，接連獲經濟部重大補助與國營事業合作機會，相關人士應說明與石原合作是否涉利益交換。

林思銘指出，石原智惠甫於去年2月初以資本額5萬美金在新加坡成立Infinity公司，公司員工數僅3人，但在今年5月間，卻能與中華電信新加坡子公司簽署合資協議書，要共同成立控股公司發展印尼ICT資通訊事業。

林思銘說，該合資案中中華電信將投資200萬美金，Infinity公司將投資300萬美金，這對資本額僅5萬美金，僅成立一年半公司談何容易；中華電信過去國外投資都會與當地具代表性公司合作，此次卻選Infinity公司合資原因也耐人尋味。

林思銘更表示，石原智惠所屬公司還聘用與綠營關係深厚的中華電信前董事長鄭優當顧問，在合資案中扮演重要角色，也充滿爭議。

林思銘說，製做口罩的噴熔不織布大廠敏成與精密機械廠政鈺、鼎峰6月獲經濟部2千萬紓困預算成立噴熔自主產線國家隊，石原智惠卻改名以Reliance Medical Technology董事長石原智博身分出席7月1日啟用儀式，儼然紅頂商人。

但林思銘表示，之後即有口罩國家隊所屬公司員工反映，石原智惠要將國內企業研發成功的國產噴熔不織布全套機器設備運往印尼設廠賺取暴利，反讓公司原本訂單要因此被迫延遲，經濟部長王美花應出面解釋為何石原有如此大影響力。

林為洲說，民進黨政府新南向政策已衍生買辦問題，他們都對準廣義國營事業要賺人民的錢，包含之前傳出立委蘇震清曾帶民間人士穿梭印尼圖利，國民黨團不容許國營事業在新南向投資過程被賺取不合理傭金遭掏空，有問題不排除告發。

印尼 國民黨 民進黨 新南向政策 林為洲

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