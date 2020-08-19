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高鈺婷角逐時力黨主席？ 邱顯智：予以支持
時代力量黨團總召邱顯智今天表示，時力前副秘書長高鈺婷是適合的黨主席人選，若能選上決策委員，也願意承擔大任，會在決策會互選主席時支持。
時力決策委員總辭後，補選正在進行，將在25日起進行3天網路投票，28日公告投票結果，29日召開決策會議，選出新任黨主席。
邱顯智說，高鈺婷有10年工研院工程師經驗，對台灣產業了解，同時也是職業婦女，能體會年輕世代面對買房、照顧小孩父母的困境與壓力，不論學經歷，或是上次新竹立委選戰表現俱佳，若有意角逐黨魁是適合人選。
是否擔心高鈺婷缺乏公職經驗。邱顯智說，高當過黨副秘書長，對黨務相當了解，且主要業務為黨與黨團間協調，因此對立院提出的法案議題也有一定掌握度。邱說，高鈺婷還沒有和他談過選黨主席的事，畢竟現在能不能選上決策委員都還是問號，現在就談這個有點言之過早。
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