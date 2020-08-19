影／「中華民國」是贅字？ 國民黨要求外交部說清楚

我駐索馬利蘭代表處前天揭牌開館，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，外交部臉書昨天放上揭牌消息時，內容寫到「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」（「舒服」的意思）兩個字，引發外界熱烈討論。外交部發言人歐江安昨天對此表示，外交部臉書小編是年輕員工，會發揮創意，外交部尊重並肯定小編的創意。國民黨團今天上午舉行記者會要求外交部說清楚講明白，中華民國是贅字嗎？痛批外交部硬拗，作法非常不恰當。

國民黨團質疑，這是在外交部官方粉絲專頁的貼文，不適宜使用相關字眼，發言人竟然說「尊重創意」，還故意模糊焦點說這是年輕人用語，可以把責任推給小編嗎？中華民國和索馬利蘭的外交關係是以國與國之間，國號當然要用中華民國，外交部的說法只是轉個彎，不敢承認中華民國對他們而言就是贅字。