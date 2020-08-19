影／赴陸委會考察 陳玉珍力挺小明：人權超過一切

國民黨立委陳玉珍及內政委員會成員上午和陸配、團聚家庭等於立法院群賢樓門口，召開記者會提出訴求，並赴陸委會考察。針對陸配子女「小明」回台的問題，她指出，不能接受政府這種「擠牙膏式」的開放，政府施政應該要公開透明，制定明確的時程表，「人權超過一切，不要因為政治蒙蔽雙眼。」

陳玉珍表示，兩個禮拜前他率團到陸委會開會考察，當時希望陸委會可以具體提出開放的時程與進度，這兩個禮拜以來只看到8月13日陸委會開一個小門，讓6歲以下的小明能返台。

陳玉珍表示，政府施政要公開透明，要讓民眾知道施政狀況，現在已經要開學，這些新台灣之子（指小明們）與陸生返台還要隔離，政府須把時程規劃出來，才能夠讓家長與學生放心。希望今日陸委會能夠給予明確的答案，人權超過一切，勿讓政治蒙蔽雙眼。

現場也有家長表示，目前開放6歲以下的小明人數非常少，而且是學齡前兒童，沒有念書的急迫性，真正99%以上的小明都是6足歲以上的，需要讀書、有急迫性要回來，希望政府能快快開放，因為這些小明才是「重災區」。