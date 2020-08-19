違反利益迴避 李厚慶遭工程會建審小組一致決議除名

文化總會副秘書長李厚慶疑因未利益迴避介入故宮標案，日前已遭行政院公共工程委員會「移離」專家學者建議資料庫，今日上午10時工程會召開專家學者建議名單審議小組會議，會中通過將李厚慶除名案，未來李厚慶也不會再被納入專家學者建議資料庫當中。

李厚慶日前遭爆料，妻子今年3月回三立任職，但李擔任政府標案評選委員卻涉及未利益迴避，其中，故宮已決議「故宮南院品牌塑造」案評選結果無效，終止與得標廠商三立間的合約。李厚慶當時回應指出，妻子從未參與該案，但為避免徒增機關困擾，支持、也尊重故宮的決議。

工程會隨即按照專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點，將李厚慶暫時移離本資料庫，今日審查會則將李厚慶除名案排入議程當中。

據了解，工程會今召開專家學者建議名單審議小組會議討論數案，內部、外部包含考選部、人事總處、法務部等代表，總共7個委員全數出席，針對李厚慶除名案，所有代表無異議一致通過。

工程會企劃處處長陳尤佳也證實，李厚慶除名案已通過，且李厚慶是自己違反應該要迴避的規定，這類情形未來不會再納入專家學者建議資料庫，就算有機關、構推薦也一樣，相關除名紀錄也都會留存。