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王世堅：國民黨死氣沉沉 應籲韓國瑜回來當黨主席

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王世堅說，他過去就曾說韓國瑜是嘴巴先生出來的，韓口才好、爆發力強、生命力旺盛，但韓國瑜的缺點就是深度廣度不足。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員王世堅說，他過去就曾說韓國瑜是嘴巴先生出來的，韓口才好、爆發力強、生命力旺盛，但韓國瑜的缺點就是深度廣度不足。 圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市長補選敗選，黨內檢討聲浪不斷，甚至還傳出黨主席江啟臣恐遭逼宮。民進黨台北市議員王世堅今天在臉書貼文提到，國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席，韓國瑜至少生命力旺盛，有起碼的生命力、戰鬥力，藍綠才能再戰，輸贏不論，氣魄由在。

對於國民黨的後續檢討，是否韓流仍強大？王世堅表示，韓國瑜的魅力仍在，尤其韓國瑜出席李眉蓁的選前之夜，王說，除非高嘉瑜辦演唱會，才有這樣的盛況。對於林為洲提出「告別韓粉」，王世堅認為，政黨應該檢討，但最不應該檢討支持者。

王世堅說，他過去就曾說韓國瑜是嘴巴先生出來的，韓口才好、爆發力強、生命力旺盛，但韓國瑜的缺點就是深度廣度不足，對於政府大政韓只看到部分卻更看不到社會有更多產業需要關心，這叫「一隻田螺煮九碗湯」。

王世堅說，國民黨選舉輸了，政治輸贏一回事，不要怪誰，怪東怪西，甚至還怪支持者，怪韓流，這個就不對了。

王說，韓粉政治立場跟民進黨的台派截然對立，但是他心裡面對韓粉還是很尊重，韓粉起碼不像國民黨的過去的支持者，還必須動員給予支援、車馬費、有吃的有拿；韓粉都沒有，伙食也自理，這股精神是滿感人的，國民黨不應切割韓粉。

王世堅說，國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席，韓國瑜至少生命力旺盛，有起碼的生命力、戰鬥力，藍綠才能再戰，輸贏不論，氣魄由在。

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