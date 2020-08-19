捷克參議長9/1國會演講 藍籲致贈彰顯中華民國紀念品

捷克參議長韋德齊與首都布拉格市長賀瑞普等人預定月底訪問台灣。立法院上午舉行朝野協商，同意9月1日邀請韋德齊在國會發表演說，其他儀式程序、作業事宜，授權立法院秘書長依照立院邀請國賓訪問作業要點辦理。各黨團都表示會全力配合。國民黨立院黨團總召林為洲建議，除了勳章之外，希望外交部評估致贈能彰顯中華民國的帽子或其他紀念品；民進黨立院黨團鍾佳濱則推薦贈送原住民族服飾。

游錫堃上午主持朝野協商，他表示，捷克參議長是當總統缺位時，接任第二順位，在捷克的地位非常重要。非邦交國派遣如此高階官員來台訪問，相當罕見，國際媒體也很重視，希望韋德齊來國會演說，各黨派都能踴躍參與。

游錫堃提到，目前掌握的訊息，捷克訪問團全團90位，其中有36人預定訪問立法院，包括參議院議員8至10位，相關資訊還有可能變動。希望在捷克訪問團拜會立院過程，「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長萬美玲、副會長許淑樺、陳以信、蔡適應等委員能全程陪同參與。立法院目前規劃，9月1日上午9時至10時30分，在議場頒贈韋德齊國會外交榮譽一等獎章，並邀請他發表演說，演說內容將列入公報；此外，11時50分將在院外舉行午宴，以及餐前會晤，希望各黨團依照政黨比例推薦出席名單。

同時，游錫堃提到，為遵守中央流行疫情指揮中心規定，希望參與委員與工作同仁都要全程配戴口罩。

林為洲提到，捷克與中華民國台灣有久遠的反共友誼，與台灣的友誼不分政黨，捷克團訪台非常有意義，非常歡迎。他表示，這是讓台灣被國際看到很好的機會，建議外交部在致贈勳章之外，可以致贈訪團能夠彰顯中華民國的帽子或其他東西；鍾佳濱則推薦，住民族頭目肩帶最有獨特性的服飾，掛上去比勳章更醒目，建議外交部參考。