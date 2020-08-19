藍議員指三倍券有假被查辦 藍委要蘇貞昌道歉

國民黨台南市議員說民間已收到假的三倍券，遭依違反社會秩序維護法送辦，行政院長蘇貞昌日前說，移送法辦「剛好而已」；國民黨立法院黨團書記長林奕華說，社維法現在成了民進黨的「政權維護法」，民意代表反映民意卻被查辦，民主大開倒車，她要求蘇貞昌向議員公開道歉。

台南市議員王家貞、李中岑上個月舉行記者會，指民間已收到假的三倍券，台南地檢署和刑事局南部打擊犯罪中心先後約談兩人，刑事局並將依違反社維法「散佈謠言」移送法院裁罰；蘇貞昌說，民代在三倍券尚未開始兌換就稱有假，釋放假訊息帶頭作亂，「移送法辦剛好而已」。

王家貞和李中岑今天到立法院和國民黨團一起舉行記者會；王家貞說，當天記者會主題很簡單，三倍券有些亂象，有些沒有浮水印，有些取用不方便，她們要提醒民進黨政府，很高興蘇貞昌聽到她們的意見，但也遺憾他跳腳，對於她們被南部打擊犯罪中心約談，她們表示很大遺憾，對於被南打中心訊問，她也覺得危害人權。

林奕華說，議員提醒有民眾疑似收到假券，這是民代的職責，但沒想到卻被南打中心約談，「原來議員是重大罪犯？」林奕華說，議員被約談前一天，雲林警方破獲偽造三倍券的工廠，結果議員隔天被約談，這不是假新聞，連民進黨立委都去雲林發雞排，民進黨還要恐嚇民代監督，凸顯一黨獨大的問題，請南打中心做正事，蘇貞昌跟國民黨議員道歉。

國民黨團總召林為洲說，蘇貞昌失言，民代的職責就是提醒民眾，不要受到損失跟傷害，也督促主管機關要查辦，立意良好，蘇貞昌應該要收回「移送法辦剛好而已」這句話並且道歉。

國民黨立委葉毓蘭說，南打中心是偵辦重大刑案，或是跨縣市的重大刑案的地點，「原來議員開記者會是重大刑案，我受教了」，議員為民喉舌，提醒民眾不要被騙，這樣有什麼罪？民進黨濫用社維法，議員為民發聲卻被約談，這是國家之恥，虧蘇貞昌在美麗島大審的時候還是有名的人權律師，現在卻說出這樣的話。