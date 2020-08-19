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外交部贅字風波 國民黨團：不要騙選票又不敢修憲

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖／取自外交部官方粉絲專頁
圖／取自外交部官方粉絲專頁

台灣駐索馬利蘭代表處正式掛牌，外交部小編在臉書寫下「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字「酥胡~」，遭在野立委質疑為，暗指把國號「中華民國」當成贅字。國民黨團今舉行記者會要求外交部正式說清楚，中華民國是贅字嗎？

外交部發言人歐江安昨天回應，小編是年輕人，是對以台灣名義設處樂觀其成，「酥胡」是網路用語也就是「舒服」的意思，尊重也肯定小編的創意。

國民黨團書記長林奕華質疑，這是在外交部官方粉絲專頁的貼文，明顯不適宜使用相關字眼，發言人竟然說尊重創意，還故意模糊焦點說這是年輕人用語，可以把責任推給小編嗎？

林奕華說，立法院臨時會剛處理完護照正名案，如果民進黨政府真覺得拿掉「贅字」才「酥胡」，就看修憲委員會要不要提和國號有關的案子，不要一方面拿這個來騙選票，一方面什麼都不敢做，只敢搞小玩意，該面對的問題全部閃躲。

國民黨團總召林為洲也說，到底是我方想用中華民國台灣，索馬利蘭不肯，還是我們自作主張只用台灣？外交部到現在都沒講清楚。他批評，民進黨不敢具體修憲，就在館牌上作文章。

對於歐江安今再說明，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現。

歐江安說，駐外館處名稱的訂定向來須因應我方與駐在國的外交默契而定，外交部也從未說過「中華民國是贅字」，盼外界勿持續曲解小編創意，做無謂的政治引申。

林奕華則回應，今天和索馬利蘭的外交關係是以國與國之間，國號當然要用中華民國，外交部的說法只是再轉彎，不敢承認中華民國對他們而言是贅字。

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