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查到確診案卻遭調查 侯友宜：要給彰化肯定

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今受訪表示，彰化衛生局找出忽略的問題，他認為這值得大家給肯定，希望中央看到問題所在。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今受訪表示，彰化衛生局找出忽略的問題，他認為這值得大家給肯定，希望中央看到問題所在。記者王敏旭／攝影

彰化衛生局主動對從美返台居家檢疫的10多歲無症狀少年採檢，前天確診感染新冠肺炎，中央下令對彰化衛生局政風調查。新北市長侯友宜今受訪表示，彰化衛生局找出忽略的問題，他認為這值得大家給肯定，希望中央看到問題所在。

侯友宜說，彰化衛生局積極主動負責去做了入境者篩檢，發現有無症狀的確診者出現在篩檢當中，這項積極作為可以理解與肯定，這次篩檢找出忽略的問題，就是他一直在提醒大家，入境者一定要普篩，再加上居家檢疫、自主健康管理。

侯友宜表示，彰化衛生局主動積極做這件事，找出問題關鍵點，這值得大家給肯定，也讓大家知道如何滾動式修正調整步伐，全面要阻絕境外，希望中央重視全面普篩議題，跟居家檢疫問題，彰化衛生局他是持肯定態度。

至於新北是否跟進彰化做法，侯友宜說，中央應該從彰化衛生局的篩檢，看到問題所在，只要中央採取全面普篩，各地就不需要做全面普篩，大家要理解肯定看到彰化縣衛生局的努力，把問題呈現出來。

衛生局 侯友宜

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