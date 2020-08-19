外交部：從未說「中華民國是贅字」 盼勿曲解小編創意

外交部臉書小編的「贅字說」持續發酵，外交部發言人歐江安今天表示，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多是「台北經濟文化代表處」，而新開的駐索馬利蘭代表處以「台灣代表處」呈現，外交部從未說過「中華民國是贅字」，希望外界不要持續曲解小編創意。

我駐索馬利蘭代表處前天揭牌，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」；外交部臉書上放揭牌消息時，內容寫到「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」（「舒服」的意思）兩個字，歐江安昨天表示，外交部尊重並肯定小編的創意。

歐江安表示，外交部臉書貼文使用網路流行語，外交部的立場是尊重臉書小編的創意。目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，彰顯台索兩國未來將在各領域全面深化雙邊友好合作關係，非僅侷限於經濟或文化層面。

歐江安表示，駐外館處名稱的訂定向來須因應我方與駐在國的外交默契而定，外交部也從未說過「中華民國是贅字」，希望外界勿持續曲解小編創意，做無謂的政治引申。