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被柯文哲移送 陳景峻：不清楚案情 政治炒作太不厚道

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員陳景峻。記者蔡晉宇／攝影
監察委員陳景峻。記者蔡晉宇／攝影

北市政府今年初將一件圖利建商之嫌案件移送政風處，函報廉政署偵辦，連時任副市長的監委陳景峻也被法辦，消息今天曝光。陳景峻表示，該案並非自己督導業務，僅是職務代理人，對案情內容根本不清楚，且台北市長柯文哲若對內部調查有疑義，應該直接來向自己詢問，而非丟出來政治炒作，「太不厚道了」。

陳景峻涉入案件為台北捷運信義安和站聯開案，建商在台北市前市長郝龍斌任內已簽署切結書，表示願負責開闢周邊道路，但2016年柯市府卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌。

陳景峻說，將公文簽核的當天是因為督導業務的副市長請假，自己看過內容覺得沒有意見，基於行政效率就先簽出去了，如此而已，其他建案地點在哪裡、建商是誰都不知道。

陳景峻指出，該案政風處在半年前也來詢問過，都有清楚說明，對方也能理解，因此不清楚為何選舉結束後，又把這案子拿出來，「難道是為了政治上的東西嗎，我不知道」。

陳景峻表示，柯文哲對該案一定最清楚，沒詢問過自己就突然見報，令人覺得莫名其妙又被打了一下。談及離開柯團隊者似乎都不被感激，陳景峻說，帶人要帶心，這是一種信任、授權；若都沒有，只覺得黨就他一個人而非群策群力，這樣對柯也不好。

陳景峻說，台灣不能一黨專政，仍期待要有在野力量，但若沒有中心思想，不斷要搞鬥爭，只有一人領導，早晚人民會看破手腳。

陳景峻 北市 柯文哲 捷運 郝龍斌 北捷

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