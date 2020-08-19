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彰化衛生局「被政風」 羅智強批陳時中「成了共產黨」
彰化衛生局主動對從美返台居家檢疫的10多歲無症狀少年採檢，前天確診感染新冠肺炎，中央下令對彰化衛生局政風調查，引起各界嘩然。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，好大官威，衛福部長陳時中什麼時候成了共產黨，竟容不下台灣版的李文亮。
羅智強指出，擔任彰化縣衛生局長已16年的葉彥伯，是全台最資深的衛生局長，也是唯一的兼具醫師身分公衛博士局長，歷經彰化縣四任藍綠縣長，均受到重用。在新冠肺炎疫情爆發後，彰化縣超前部署，與台大公衛學院合辦萬人血清抗體檢測，均獲甚高評價。沒想到在針對居家檢疫者採檢「逆時中」，防疫指揮官陳時中竟下令交由政風單位調查。
羅智強表示，葉彥伯是地方防疫首長，為地方把關防疫是他的天職，超前部署，與專業的台大公衛學院辦萬人血清抗體檢測，這是恪盡職分。竟然「被政風」。這和共產黨對待新冠肺炎吹哨人李文亮，有什麼差別？
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