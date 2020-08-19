「中華民國」成贅字 馬文君：外交部臉書輕佻侮辱國號

中華民國駐索馬利蘭代表處掛牌，外交部小編在臉書上卻寫「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (#酥胡~」，立委馬文君表示，先不論索馬利蘭的特殊外交處境，台灣在國際上多一個朋友，總是好事一樁。但外交部臉書小編把中華民國當成「多餘贅字」， 還用「酥胡~」這種輕佻的字眼，這就令人無法接受！

馬文君認為，外交是一個應該被莊重看待的議題，而外交部臉書表述官方立場，用字遣詞卻如此輕挑，套句年輕朋友用語，是這小編把公帑支應經營的外交部官方臉書「當你個版（個人版面）？」，豈是外交部一句「尊重創意」能交代？

而更嚴肅的問題是，小編言下之意，指我們正式國號「#中華民國」是「#贅字」！這就不只是輕挑與否的態度問題，而是更動了憲法層次的國家定位，一個臉書小編竟然有膽子這樣寫，是個人立場？還是外交部立場？外交部所謂「尊重創意」，難道也包括背書這篇文章侮辱中華民國國號？