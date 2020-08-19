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「中華民國」成贅字 馬文君：外交部臉書輕佻侮辱國號

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
我駐索馬利蘭代表處正式掛牌，代表處掛牌寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，非「中華民國」。圖／引用外交部臉書
我駐索馬利蘭代表處正式掛牌，代表處掛牌寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，非「中華民國」。圖／引用外交部臉書

中華民國索馬利蘭代表處掛牌，外交部小編在臉書上卻寫「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (#酥胡~」，立委馬文君表示，先不論索馬利蘭的特殊外交處境，台灣在國際上多一個朋友，總是好事一樁。但外交部臉書小編把中華民國當成「多餘贅字」， 還用「酥胡~」這種輕佻的字眼，這就令人無法接受！

馬文君認為，外交是一個應該被莊重看待的議題，而外交部臉書表述官方立場，用字遣詞卻如此輕挑，套句年輕朋友用語，是這小編把公帑支應經營的外交部官方臉書「當你個版（個人版面）？」，豈是外交部一句「尊重創意」能交代？

而更嚴肅的問題是，小編言下之意，指我們正式國號「#中華民國」是「#贅字」！這就不只是輕挑與否的態度問題，而是更動了憲法層次的國家定位，一個臉書小編竟然有膽子這樣寫，是個人立場？還是外交部立場？外交部所謂「尊重創意」，難道也包括背書這篇文章侮辱中華民國國號？

外交部應該立即說明，正式表述！明顯不適任的臉書小編，就該終止聘用！

中華民國在索馬利蘭成立代表處，外交部臉書貼文引發爭議，國民黨立委馬文君認為已經侮辱中華民國國號。圖／引用外交部臉書
中華民國在索馬利蘭成立代表處，外交部臉書貼文引發爭議，國民黨立委馬文君認為已經侮辱中華民國國號。圖／引用外交部臉書
立委馬文君。 圖／聯合報系資料照片
立委馬文君。 圖／聯合報系資料照片

外交部 中華民國 索馬利蘭 馬文君 臉書

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