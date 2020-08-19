阿扁探望蔡啟芳 「信耶穌得永生」救了他

前總統陳水扁說他8月18日探望前立委蔡啟芳，蔡因嚴重肺阻塞，7月11日緊急換肺，剛從加護病房轉普通病房第4天，蔡一看到他，一開口就說貼在電線桿那句「信耶穌得永生」救了他。

陳水扁說，當7月10日一切都那麼糟糕時，蔡受洗成基督徒，7月11日意外等到要換的肺臟，經過12小時手術，已經是12日，7月12日剛好是蔡的生日，也是蔡重生的日子。