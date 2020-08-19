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阿扁探望蔡啟芳 「信耶穌得永生」救了他
前總統陳水扁說他8月18日探望前立委蔡啟芳，蔡因嚴重肺阻塞，7月11日緊急換肺，剛從加護病房轉普通病房第4天，蔡一看到他，一開口就說貼在電線桿那句「信耶穌得永生」救了他。
陳水扁說，當7月10日一切都那麼糟糕時，蔡受洗成基督徒，7月11日意外等到要換的肺臟，經過12小時手術，已經是12日，7月12日剛好是蔡的生日，也是蔡重生的日子。
陳水扁說，這一切彷彿奇妙恩典，上帝神蹟降臨。如今蔡已可一次爬台大醫院15樓，感謝台大醫院主刀醫生徐紹勛和所有醫護人員，祝蔡早日康復，養好身體再為台灣打拚。扁子、民進黨高雄市議員陳致中也在臉書貼出阿扁探望蔡啟芳照片，祝蔡啟芳早日康復。
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