議員指三倍券有假遭檢調偵辦 孫大千批警察國家

國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月舉行記者會指振興三倍券可能有假，行政院長蘇貞昌表示是假消息，讓檢警立即展開偵辦。前立委孫大千在臉書批評，台灣現在是正式成為「警察國家」了嗎？在極權政客的眼中，只有顏色，哪有是非，對這樣的政權，多行不義必自斃，也只不過是剛好而已。

孫大千指出，民意代表針對公共議題公開召開記者會，原本就是一種負責任的做法。和網路世界中只會躲在鍵盤後面造謠的陰暗勢力完全不同。民進黨政府刻意把民意代表扣上「散布假訊息」的罪名，根本就是公報私仇，意圖形成寒蟬效應，大興文字獄。

孫大千表示，市議員記者會所警告的內容，也許略有誤差，但後來的確發生。身為行政部門，不表感謝，不思反省，居然任意入人於罪，現在究竟是大明王朝，還是大清帝國？

孫大千說，更可悲的是檢警單位自我作賤，甘為打手，辦案效率驚人。有這麼多美國時間，為什麼連時代力量前主席徐永明家裡300萬現金的來源都查不清楚，也不敢約談林佳龍和台數科董事長廖紫岑找出真相，坐視縱放交保徐永明。