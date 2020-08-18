外交部臉書「酥胡」引熱議 洪秀柱笑：自嗨可憐哪

「台灣駐索馬利蘭代表處」今天正式揭牌，國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，外交部在臉書上分享這個喜訊，還特別強調「這塊牌子就寫台灣 沒有多餘贅字(酥胡~）」，實在讓人看了啼笑皆非，不但凸顯了民進黨政府在外交上進退失據、更凸顯了民進黨除了「自嗨」外，再也拿不出半點讓國家突破困境的對策。

洪秀柱指出，索馬利蘭今年5月宣布脫離索馬利亞，獨立成為「索馬利蘭國」，然而至今在國際上並不被承認，沒有一個邦交國，聯合國不承認、美國也不承認，就連非洲團結組織（OAU）都不承認。

洪秀柱說，可笑的是，民進黨政府費盡心思去設立的居然只是一個代表處，並不是建立正式的外交關係，這算是「承認」嗎？民進黨政府既然這麼了不起，為什麼不直接和索馬利蘭「相互承認」，然後「建交」呢？剛好這個沒建交、沒人承認的「國家」，對上了「台灣」這個從不被承認是「國家」的名稱。不知道外交部這樣做，是不是故意的？

洪秀柱酸，不知道是什麼時候開始，「中華民國外交部」竟是為一個不被承認的「台灣外交」服務，這樣算不算瀆職呢？反而真正在國際上被15個國家承認的「中華民國」，卻被外交部認為是「贅字」，難怪蔡英文總統上任之後連續斷交7個邦交國，想必也是外交部努力「去除贅字」的成果。

洪秀柱說，我們國家的名字「中華民國」，這四個「贅字」讓民進黨如此的「不酥胡」，但蔡英文總統已經執政五年了，在國會絕對過半的情況下，連民進黨立委提案要刪掉《兩岸人民關係條例》與《憲法增修條文》中的「國家統一前」幾個字都辦不到，最後甚至自行撤案；更遑論光明正大的把中華民國」這四個贅字去除，結果淪落到去找不被國際承認的朋友取暖，還用這種偷雞摸狗、自欺欺人的手段讓支持者自嗨，這不是很可憐嗎？